УО Заводу розписал Конкурс

НОВИ САД – На вчерайшей схадзки Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) розписани Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї.

Конкурс ше одноши на програми/проєкти чия реализация предвидзена у 2019. року зоз програмох очуваня нєматериялного културного скарбу рускей заєднїци и програмох сучасней уметнїцкей творчосци рускей заєднїци.

Документацию за приявйованє на Конкурс мож превжац на сайту Заводу за културу ВР.

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