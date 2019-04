Вибрана перша предсидателька Словацкей

СЛОВАЦКА – Як преноша шветово медиї, на виберанкох у Словацкей першираз у историї тей держави победзела жена – Зузана Чапутова (45).

На предсидательских виберанкох внєдзелю, 31. марца, Чапутова, иншак адвокатка и активистка за людски права, у другим кругу зоз коло 60 одсто гласами, победзела Мароша Шевчовича, актуалного комесара Европскей униї за енерґетику.

Вибрана предсидателька, як и после першого кругу гласаня, своїм гласачом подзековала нє лєм на словацким, алє и на язикох националних меншинох, медзи другима, и на руским язику. Коментаруюци побиду, Чапутова була поцешена и щешлїва же ше єй удало победзиц без аґресивней реторики и вербално нїзких популистичних обецункох.

Побиду на виберанкох Зузани Чапутовей винчовал и предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич.

