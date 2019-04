Млади пиянисти отримали концерт класичней музики у РКЦ-у

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центра (РКЦ) пондзелок, 1. априла, школяре Основней и стреднєй музичней школи „Исидор Баїч” з Нового Саду – Теодора Никшич, Неманя Марчетич, Саша Загорянски, Ґорана Рудан и Тиса Лекич отримали концерт класичней музики.

У класи професора Срдяна Далаґия, млади пиянисти Теодора Никшич II рок, Неманя Марчетич V рок, Саша Загорянски VI рок Основней музичней школи, а Ґорана Рудан I рок и Тиса Лекич III рок Стреднєй музичней школи, одграли вецей композициї рижних познатих композиторох. Шицки вони концом марца на Змаганю младих пиянистох у Зренянину завжали перши места.

Публику на концерту спред РКЦ-у привитала директорка Наташа Макаї Мудрох и надпомла же Саша Загорянски длугорочни активни член у РКЦ-у.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)