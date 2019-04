Отримани и предсидательни виберанки у України

БЕОҐРАД – На порядних предсидательних виберанкох у України, котри отримани внєдзелю 31. марца, Шветови Конрес Українцох формовал Медзинародну мисию припатрачох, хтора була треца по велькосци и числу припатрачох на тих виберанкох. Мисия з тей нагоди чишлєла 219 припатрачох зоз рижних жемох швета. Вони надпатрали реґуларносц предсидательних виберанкох, як у рижних реґионох України, так и у дипломатских представительствох, амбасадох України по цалим швеце.

У рамикох тей Мисиї у єй роботи участвовали и троме представителє Союзу Руснацох Українцох Сербиї – Боґдан Виславски, Йоаким Грубеня и Велимир Паплацко у Амбасади України у Сербиї у Беоґрадзе.

На предсидательских виберанкох участвовали 39-еро кандидати од хторих ше перши двоме буду змагац у другим кругу, 21. априла. На нєдзельових виберанкох свойо гражданске право гласаня вихасновали 17 990 746 гласаче, як у України, так и у иножемстве.

По вчеравечарших резултатох хтори обявела централна виберанкова комисия по 22 годзин, а на основу пречитаних 95 одсто протоколох на першим месце ше находзи Володимир Зеленски хтори ма 30,23 одсто пречитаних гласох. Други терашнї предсидатель України Петро Порошенко зоз 15,94 одсто пречитаних гласох, а на трецим месце ше нагодзи Юлия Тимошенко зоз 13.40 одсто пречитаних гласох.

У Амбасади у Беоґрадзе, на виберацким списку були уписани 332 гласаче. Свойо право вихасновали 111 гласаче цо коло єдней трецини од уписаних до виберацкого списку. Найвецей гласи достал Петро Порошенко 43, други бул Володимир Зеленски зоз 31 гласом, а треци Анатолий Гриценко зоз 10 гласами.

Гласанє у Амбасади за предсидателя України прешло у найлєпшим шоре, без було яких нєправилносцох.

Други круг виберанкох будзе 21. априла, а припатраче знова буду члени Союзу у истим составе.

