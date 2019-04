КОЦУР – Прешлого викенду у Коцуре, у орґанизациї коцурскей євангелскей церкви, отримана волонтерска акция под назву „Нє сами сце”, на котрей участвовали 25-еро волонтере.

Волонтере зоз Коцура, Савиного Села, Кулпину, Косанчичу и Деспотова помогли тром фамелийом так же им обилєли хижу, розкерчели двор, кошели траву, окопали заградку и посадзели даскельо польопривредни култури.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)