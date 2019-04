На штварток будзе Саям обезпечованя роботи

КУЛА – Саям обезпечованя роботи котри орґанизує кулске оддзелєнє Националней служби за обезпечованє роботи (НСЗ) филияли у Зомборе, будзе отримани 4. априла у Кули у сали Мадярского културного центру „Непкер”, од 11 до 13 годзин.

На сайме ше представя вецей як 20 роботодавателє, а наявени нови 400 роботни места. Роботу першираз понукнє нємєцка компания „Witzenmann” котра концом януара подписала контракт о купованю парцели у кулскей индустрийней зони, потим уж познати компаниї „Фиорано“ и „Еуроин” и велї други менши роботодавателє.

Глєдани рижни образовни профили, медзитим найвецей шиваче, скравци, инженєре продукциї, менаджере квалитету, супервизоре, роботнїки у продукциї, маґационере, майстрове, процесни инженєре, роботнїки на лоґистики, месаре, роботнїки у месней индустриї и велї други.

Роботодавателє котрим треба нових роботнїкох ше ище вше можу приявиц за участвованє на сайме, а гражданє котри заинтересовани за одход треба же би у НСЗ превжали упут за одход на саям. Заинтересованим за роботу препоручене же би зоз собу вжали даскельо прикладнїки роботней биоґрафиї.

Як уж пракса, и тераз будзе орґанизовани безплатни одход на саям по порядних автобусних линийох превожнїка „Путоказ” дзе потребно указац евиденцийни картон НСЗ и особну карточку.

