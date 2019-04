Керестурска ґимназиялка на роботнї УНИЦЕФ-у

БЕОҐРАД – Ґимназиялка другей класи Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура Бояна Войкович зоз Кули, участвовала на роботнї пошвеценей мобилному новинарству хтору орґанизовал УНИЦЕФ у Сербиї. На роботню є вибрана прейґ конкурсу.

Роботня з меном „Твоя точка спатраня” була орґанизована за младих од 15-24 роки хтори активно участвую у дружтву, з намиру же би указали як то можу робиц и на диґитални способ, и подзелїц свойо думаня о питаньох хтори ше и їх дотикаю.

Уводне викладанє отримал Омар Юсуф, творец мобилного новинарства, хтори на прикладох указал як млади прейґ хаснованя мобилного телефона з обявйованьом кратких видео знїмкох о рижних добрих и подлих подїйох у свом штредку, можу дац праву слику стану у своєй держави.

Як за Рутенпрес виявела учашнїца роботнї Войковичова, достали вельо хасновити информациї и научели як замерковац подїї у своїм штредку и презентовац их ширшей явносци. По 15. април маю можлївосц послац их и на окремни конкурс, а найлєпши видеа буду спатрени у консултативним процесу Добродзечного националного звиту УНИЦЕФ-у.

Керестурска Школа и на таки способ потримує своїх школярох же би ше усовершовали, виглєдовали и унапрямовали свойо интересованя. У тим окреме активна педаґоґиня Любица Няради.

