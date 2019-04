У Школи буду надокнадзени препущени годзини

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни жимски розпуст, пре епидемию ґрипи, школяром предлужени за цали єден тидзень. Место 18. фебруара, настава почала 24., пре зопаранє ширеня вирусох медзи дзецми.

Як гвари Любица Няради, педаґоґа у Ґимназиї ,,Петро Кузмяк”, такой после розпусту з Министерства просвити сцигла вимога же би ше направело план по хторим буду надокнадзени препущени годзини.

– На уровню основней школи порадзене же би були додати годзини после настави, або пред наставу, у зависносци од змени котру школяре маю, а штредня школа, з оглядом же вона лєм предполадньова змена, би одрабяла годзини после настави – пондзелок перша годзина, або нулта кед є у розпорядку, за штреднї школу преруцує ше за осму годзину, друга годзина за вовторок, треца годзина за штварток, пията за пияток, и пондзелок одробени у єдним тижню. Годзини ше будзе надополньовац у наиходзацих пейцох тижньох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)