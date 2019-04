Приклад добрей пракси Будинсковей медзи пейцома найлєпшима у Сербиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзи пейцома найлєпшима прикладами добрей пракси популаризованя науки и промоциї науки у Сербиї и професорка Наталия Будински, з проєктом котри повязує математику и поезию. Вона будзе мац нагоду цалей Сербиї указац як подучує математику и инспирує школярох на нови идеї.

Центер за промоцию науки, вєдно зоз Математичним институтом Сербскей академиї науки и уметносцох, орґанизує манифестацию „Май – мешац математики” и у марцу поволал наставнїкох, професорох и учительох зоз Сербиї же би указали свою праксу нєформалного образованя и же би явносци приказали интересантни методи котри хасную на своїх годзинох. Вецей як 90 приявених зоз 45 городох приказовали свойо интересантни идеї, а жири Центра за промоцию вибрал пейц найлєпши приклади добрей пракси. Медзи нїма Данило Боровница зоз Кикинди, Небойша Илич зоз Туриї при Кучеве, Аница Тричкович зоз Житорадї, Саня Єчменица и коавторка Ана Ружич зоз Беоґраду, и професорка у керестурскей Ґимназиї Наталия Будински з Руского Керестура.

Єй приклад интересантни прето же повязала математику и поезию, пре анеґдоту математичара Хилберта, котри з єдней нагоди обачел же му на годзини нє приходзи єден студент пре поезию. Так вона прейґ поезиї отвера нови швет и поезиї и математики своїм школяром.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)