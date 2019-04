Мож ше приявиц за одход до Македониї

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди нащиви Святїйшого Оца папи Франциска Католїцкей заєднїци Републики Сиверней Македониї, орґанизує ше паломнїцтво з наших парохийох, котре започнє 6. мая у вечарших годзинох кед ше будзе рушац на драгу, а будзе тирвац и шлїдуюци дзень.

Служба Божа зоз папом ше отрима на 11 годзин, 7. мая, у Скопю. Плановане и стретнуце зоз младима и Богу пошвеценима особами, та и з єдну ґрупу худобних.

Нашо паломнїки останю ноцовац у Скопю и ютредзень нащивя знаменїтосци котри значни за Катедралу „Пресвятого шерца Исусового”, як и хижу памятнїк Мати Терези, а вец ше у вечарших годзинох руша назад.

Путованє кошта 60 евра, а контакт особа шестра Михаїла Воротняк СНМД зоз Коцура 064/213-1494.

