Стретнуце монашеских чинох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стретнуце шицких монашеских чинох Републики Сербиї отрима ше у манастире СНМД у Руским Керестуре 6. априла, а орґанизує го Конференция монашеских чинох Беоґрадского надвладичества.

Програма почина на соботу, 6. априла на 10 годзин, зоз приходом присутних, а потим з преподаваньом о. Михайла Малацка, керестурского пароха и з роботу по ґрупох. Тема преподаваня „Живот у Пресвятей Тройци”. На 14,30 годзин орґанизоване клєчанє пред св. Тайнами у Водици. На програму поволани и особи члени Трецого чину.

Служба Божа ше отрима на 12,30 годзину Катедралним храме св. Оца Миколая, на котру шестри Служебнїци поволую шицких заинтересованих.

