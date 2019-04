Подписани контракти о додзельованю средствох националним совитом

НОВИ САД – У будинку Покраїнскей влади вчера, 2. априла, шветочно подписани контракти о софинансованю порядней дїялносци националних совитох националних меншинох у Войводини. Контракти подписали предсидателє 17 националних совитох з подпредсидательом Покраїнскей влади и покраїнским секретаром за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Михальом Нїлашом.

Того року за активносци и функционованє националних совитох хтори реґистровани на териториї АП Войводини зоз покраїнского буджета видвоєни 60 милиони 100 тисячи динари. Средства додзелєни на основи скупштинских одлукох и одлукох Влади АП Войводини и контрактох, а як и потераз, буду уплацовани квартално.

Як надпомнул подпредсидатель Покраїнскей влади Михаль Нїлаш, сума опредзелєних средствох подобна як и прешлого року, алє пре два нови реґистровани национални совити (польскей и русийскей националней меншини) дакус є менша. Зменшаня буду надополнєни по оконченим ребалансу буджета и зоз резервних средствох.

Национални совит Руснацох по контракту за финансованє порядней дїялносци достал 3 073 000 динари, а подписал го предсидатель Борислав Сакач.

