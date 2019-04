Керестурски школярки успишни зоз сербского як нємацеринского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – Седем школярки седмих и осмих класох зоз керестурскей Основней школи ,,Петро Кузмяк” освоєли награди на Окружним змаганю зоз сербского як нємацеринского язика.

Змаганє отримане 30. марца у Основней школи ,,Петефи Бриґада” у Кули. Шицко вєдно освоєни седем места: пейц перши, єдно друге и єдно треце место. Зоз осмей класи, перши места припадли: Анастасиї Надь, Олесї Папуґа, Софиї Семан и Маї Ерделї, а зоз седмей класи найлєпша була Милица Малинович зоз освоєним першим местом, потим Уна Планчак хтора завжала друге место, а треце место припадло Ребеки Семан.

Як дознаваме од наставнїци сербского язика Мариї Балїнт, шицки школярки ше найвироятнєйше пласовали на Републичне змаганє, котре будзе отримане 12. мая, а таки успих школярох наставнїца нє памета ище од 2000. року одкеди ма нагоду водзиц школярох на змаганя.

