Социялни капитал

Робота коло конституованя ресорних одборох и фахових роботних целох Националного совиту Руснацох тераз у полним розмаху. После Роботного цела за младих хторе перше формално почало робиц, уж формовани Одбор за информованє, Роботне цело за нєрухомосци и Роботне цело за проєкти – Проєктни биро Националного совиту. Конститутивни схадзки двох найвекших Одборох – за културу и за образованє, заказани у терминох кед ше закончує тото число „Руского слова”, та о нїх годно пречитац у шлїдуюцим. Найскорей же пошвидко буду конституовани и шицки други заплановани цела, та Национални совит годзен почац робиц у полним капацитету. А роботи, наисце єст, а будзе єй и вецей. Попри ткв. порядних активносцох, яґод кед би кажди тидзень пред Совит и його цела вискаковало ище дацо цо треба ришиц „такой и тераз”.

О роботи штирох обовязних одборох Совиту задлужених за штири законски обласци у хторих ше сполнюю меншински права нєт цо вельо нового повесц. Вони маю континуитет од першого зволаня Националного совиту, ясни компетенциї и мандат, а векшина членства и богате и конкретне искуство назберане у предходних составох. Подобна ситуация и з роботнима целами за младих, науку, спорт… Медзитим, остатнї формовани роботни цела Националного совиту: за нєрухомосци и за проєкти, то цалком нова приповедка и нове искуство, гоч їх персонални состави шицко, лєм нє нєискусни.

Предсидатель Роботного цела за нєрухомосци уж роками кончи и на дньовим уровню провадзи шицки компликовани и замервени процедури кед слово о маєтно-правних одношеньох коло нєрухомосцох наших институцийох, а у составе цела, хторе свойофайтова медзиинституцийна „контакт-ґрупа” фахово компетентни особи з администрациї (обидвох) уключених субєктох. Робота того цела нє будзе анї интересантна, анї динамична, алє за руску заєднїцу є уж сущно важна.

З другого боку, од Проєктного бироа ше вириятно будзе обчековац найвецей, кед ше ма на розуме же проєкти, апликациї и конкурси уж 10–15 роки главна мантра кед слово о финансованю найрижнороднєйших активносцох и подняцох у найрозличнєйших аспектох явного живота хтори нє жию „од буджета”. Основу за оптимизем можеме, насампредз, глєдац у факту же ше до роботи того цела уключела „перша лиґа” поєдинцох з нашей заєднїци хтори уж маю богате искуство у цивилним, младежским и гуманитарним секторе, а хторе тераз годни обєдинїц и применїц на хасен цалей рускей заєднїци.

