Буш пукла? Бум.

Бомбастични наслови у новинох маю у цилю розрушац ширшу явносц, нїби, даваюци увид до даякей ситуациї котра явносци нєпозната, же би ше явносц шокирала. Єден од швижих насловох у медийох, тот же просвитаре буду мушиц по новим правилнїку обгрунтовац кажду оцену котра менша од петици. Звучи дакус превершено? Штос у тим же просвитаре тото уж децениями робя.

Кажди родитель може присц до школи же би ше му потолковало прецо школяр нє достал петицу, цо слабши бок школяра, дзе занєдзбує роботу, итд. Шицко то зоз цильом же би ше утвердзело сотруднїцтво медзи родичами и просвитнима роботнїками. Кед родичи пречитаю таки наслов, нє мож нє войсц до неґативного одношеня ґу наставнїком. Кед школяр нє роби достаточно, автоматски му успих оценєти зоз нїзшу оцену, а конєчни резултат тот же єст на кого з пальцом указац, хто ту виновнїк. Понеже школяре защицени зоз вшелїякима правами, хто може буц виновати? Ша, лєм наставїк, хто би други. Жаль ми, у сущносци, же ше школяром тельо того сервира на тацни, образую ше под наисце олєгчуюцима обставинами, а резултати им опадую. Уровень пасивносци и нєзаинтересованосци абнормално рошнє.

А як би и нє? За цо ше вони, у ствари, закладаю? Нїзач. Шицко им пред ногами, шицко сервиране, шицко покончене, шицко обробенє. Їх робота лєм нацагнуц руку и вжац тото. Алє, боже мой, нацагнуц руку, так чежко, удян. Ту вец ускакую „мамове и татове” котри им здушнє сцу помогнуц и олєгчац живот. И прецо би ше вец школяр намагал дацо самостойно поробиц кед вше место нїх риши проблем дахто други?

Так наставаю мали принцези и принцове котри нє знаю ценїц дачийо намаганє, а найчастейше то родительске. А и як би, кед нє були у ситуациї самостойно ше вибориц за свой успих? Ту вец створена фалшива ситуация же чий то успих (або нєуспих) и кед ше укаже же то нєуспих, родичи поставаю револтовани, а тоти спомнути бомбастични наслови лєм поставаю фитиль котри подпалює и так нєздраву атмосферу.

Довирия нєт, а гнїву гоч кельо. А прецо? Сущни проблем же ше велька векшина родичох трапела през роки школованя, скоштовали цо у ствари значи живот и на одредзени способ сцу олєгчац своїм дзецом шицко тото цо живот ноши. Парадокс у тим же их на тото способ нє рихтаю за живот, алє их щица од живота.

Реално, родичи нє буду вше ту же би помогли. И цо вец будзе? Научене з пальцом указац на других, бо вше лєгчейше кед други виновати. И єдинка оцена, кажда оцена ма причину прецо постої. Вона, у ствари, индикатор же цошка нє штимує и же би требало вецей учиц, зограц карсцель и натрапиц ше. Так ше и будзе ценїц и намаганє, а и школяре ше науча прилапиц и добри и подли оцени. Так и науча же ше до одредзених стварох у живоце доходзи зоз роботу и одвичательним справованьом. Иншак, кед так останє, питам ше до чого ше тоти дзеци претворя. Наглашуєм, чесц винїмком, бо и таких єст. Понеже ше гвари же дзеци наша будучносц – щешлїво нам, шицким.

