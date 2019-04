„Єден дзень филозофуєм” од 15. по 17. април

НОВИ САД – Филозофски факултет у Новим Садзе, од 15. по 17. април, орґанизує стретнуце „Єден дзень филозофуєм” на котрим будуци студенти годни присц на преподаванє лєбо вежби на єдним зоз 20 напрямох, медзи хторима и Оддзелєнє за русинистику.

Приявени школяре буду присуствовац на порядней настави на тим факултету, вєдно зоз студентами. Оддзелєнє за русинистику понука 9 предмети на хтори будуци студенти можу присц.

Школяром хтори того року закончую штредню школу, то нагода же би ше упознали зоз наставнїками, способом роботи и програмами черанки студентох.

Формулар за приявйвованє, у хторим мож вибрац предмети на хторих ше сце присуствовац, находзи ше на сайту Филозофского факултету. Приявиц ше мож по 10. април. За кажду годзину на хтору приду, школяре достаню оправданє за школу.

Попри тих активносцох, Оддзелєнє за русинистику обявело и промотивни видео за уписованє заинтересованих студентох. Видео мож одпатриц на тим линку.

