ШИД – На подрушу општини Шид у новим школским 2019/2020. року буду уписани вкупно 288-еро першокласнїки.

По податкох зоз Општинскей управи, у Шидзе до двох основних школох – „Сримски фронт“ и „Бранко Радичевич“, будзе уписано вкупно 131 першокласнїк.

У новим школским року у Бачинцох будзе седмеро першокласнїкох, у Беркасове шесцеро, а у Бикичу лєм двойо.

Лєм у фрушкогорским валалу Люба нє будзе уписани анї єден першокласнїк.

