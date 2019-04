У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци емисиї, госц у студию будзе дохторка Даниела Тамаш котра будзе бешедовац о квалитету живота особох зоз аутизмом з нагоди означованя того дня, а будзе емитовани и прилог о роботи Здруженя за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом „Белава птица”.

Госцами у студию буду бешедовац яка хвилькова ситуацию з нєрухомосцами Националного совиту Руснацох, а потим будзе и звит зоз конститутивней схадзки його Одбору за образованє.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

