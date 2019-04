РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дому култури, нєшка на 18 годзин, будзе отриманa традицийна програма наймладших ,,Бамби-фест”.

У програми буду участвовац дзеци зоз скоро шицких воспитних ґрупох керестурского оддзелєня ,,Цицибан” Предшколскей установи ,,Бамби” зоз Кули.

Зоз ,,Бамби-фестом” кулска Предшколска установа у априлу, каждого року, означує свой дзень, на хторим наймладши маю нагоду пред публику презентовац свойо активносци.

