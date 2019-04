У Заводзе промоция кнїжки „Руски фамелиї у Шидзе до 1925. року”

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) на 17 годзин, будзе промоция кнїжки „Руски фамелиї у Шидзе до 1925. року” автора Радована Сремца.

У кнїжки ше находза комплетно преписани матични кнїжки народзених, винчаних и умартих. Радован Сремац вецей роки препровадзел у преписованю спомнутих документох, а дополньовал податки зоз рижних пописох жительства и урядових документох Грекокатолїцкей парохиї у Шидзе. През податки облапени 166 руски фамелиї у Шидзе од їх приселєня, од 1803. по 1920. рок.

