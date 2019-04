У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штернастим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” понука вистки з активносци Националного совиту Руснацох, а „Нашо места” о правеню бисти Яши Бакова у Дюрдьове и о потерашнїх резултатох акциї збераня средствох за купованє огньогасного камиона у Керестуре.

Звит зоз схадзки Винариї „Руски двор”, алє и о совитох за початок шатви кукурици дати у рубрики „Економия”.

„Култура и просвита” закончує провадзенє представох виведзених на тогорочним Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї, а приноши и интересантни и актуални подїї зоз наших школох.

„Мозаїк” читачох упознава зоз Деяном Будинскийом з Руского Керестура, док на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” нове предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а”, алє и животни драги Драґани Ґлувня Бабич зоз Шиду и Ярослави Русковски з Руского Керестура.

„Духовни живот” зазначел вецей подїї – Майсторску службу у Катедрали св. Миколая, духовну обнову у Новим Вербаше и роботну акцию дюрдьовского Церковного одбору.

Окреме актуалних висткох зоз фодбалских теренох, на „Спорту” пише о успиху младого столнотенисера Мартина Пашу з Керестура и о роботи Женского куґлашского клубу „Алимента” з Нового Саду.

