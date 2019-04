Сход з родичами о отвераню сербского оддзелєня

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци, на инициятиву Општини Кула, вчера вечар отримани сход з родичами дзецох з мишаних малженствох о можлївосцох отвераня оддзелєня першей класи зоз сербским наставним язиком у Основней школи „Петро Кузмяк”.

На сходзе од поволаних 10-ерих родичох були присутни штверо, присутни бул предсидатель Општини Дамян Милянич, предсидатель Совиту МЗ и секретар Владимир Олеяр и Михайло Сабадош, предсидатель МО СНС Иґор Фейди, а спред Школи директорка и секретар Хелена Пашо Павливоч и Михайло Надь.

Як виявел предсидатель Општини, тема сходу була же би ше родичох поинформовало же свойо уставне и законске право школованя на мацеринским язику можу витвориц и у тим штредку, же Општина тото потрима и з тим наступи и спред Министерсва просвити, же би одобрело и оддзелєнє з меншим числом школярох од потребного.

Понеже од 1. априла, од кеди урядово почал упис до першей класи у Сербиї, а як поведзене на сходзе и прето же од того року першираз електронски упис, керестурска Школа родичох 32-їх будуцих першокласнїкох обвисцела о тей новини, а родичи ше до єдного такой вияшнєли и за руски наставни язик. Як виявел на сходу секретар Надь, на основи тей анкети видно же за першу класу єст од того числа 29-еро дзеци Руснаци, 2-йо Серби и єден Ром.

Присутни родичи ше пре тоти факти питали орґанизатором яки змисел того сходу кед ше зна як ше вияшнєли, предсидатель Општини дал одвит же нє знал резултат тей анкети, алє яй уж спомнуте, же би ше потримало родичох хтори ше можебудз унїмаю вибрац сербски язик праве пре мале число дзецох. Директорка Школи одвитовала же Школа тоти активносци потримує єдино з цильом же би ше указало чи вообще єст условия за отверанє сербского оддзелєня, а нє же би вец Школа и вона особнє були обвиньовани же то нє допущую.

Чи сербске оддзелєнє будзе отворене чи нє, як заключене на вечаршим сходзе, завиши єдино од того чи ше за тото вияшня родичи. Гоч ше уж о тим вияшнєли на анкети, конєчну свою одлуку даю на самим упису своїх дзецох хтори у керестурскей школи традицийно будзе од 13. по 15. май.

(Опатрене 40 раз, нєшка 40)