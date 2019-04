Промоция кнїжки о руских фамелийох у Шидзе

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера, 4. априла, отримана промоция єдней нєзвичайней кнїжки под назву „Руски фамелиї у Шидзе” автора Радована Сремца зоз Шиду.

Сремац у кнїжки обробел 208 руски фамелиї од 1803. року по 1920. рок. Кнїжка драгоцина нє лєм пре евидентованє фамелийох, алє и прето же видно хтори фамелиї дакеди жили у Шидзе и хтори през длугши час щезли.

Радован Сремац гварел же ше матрикули з початку у Шидзе водзело и за околни валали дзе жили Руснаци. Окрем податкох зоз грекокатолїцкей парохиї Преображеня Господнього, достал их и зоз Архиву Сриму у Сримскей Митровици и зоз матичних кнїжкох у општини Шид. Автор кнїжки ше зочел и зоз одредзенима проблемами кед требало порозумиц презвиска бо, як гварел, од 1803.. по 1870. рок матрикули водзени на латинским язику. Обачел же скоро трецина хлопох мала мено Янко.

– У виглєдованю сом обачел же од 1803. року коло 30 фамелиї мали положенє домицилних фамелийох хтори достали хижи, маєток и нє плацели порцию, други фамелиї после того хтори ше присельовали мушели ше сами остарац за маєток и плацели порцию. Обачел сом тиж же найчисленша Канюхова фамелия, алє то заш нє значи же вони шицки медзи собу и родзина – спомнул на промоциї Радован Сремац.

До матрикулох 1848. року уписани и шицки хлопи хтори були воєно способни. Тиж у кнїжки и катастерска карта зоз 1913. року на хторей означени руски обисца и точно видно дзе Руснаци найвецей були концентровани у городзе.

Сремац подзековал на помоци покраїнскому Секретарияту за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами АП Войводини хтори му обезпечели средства за друкованє кнїжки. Тиж подзековал и о. Михайлови Режакови, парохови у Шидзе, як и Заводу за културу войводянских Руснацох, дзе отримана вчерайша промоция. Помогли му и мр Гелена Медєши зоз Руменки з прекладом на руски язик, бо кнїжка двоязична, як и Наташа Давид Искренович хтора була задлужена за дизайн рамикох кнїжки. Видаватель кнїжки „Завичайни клуб” општини Шид, а кнїжка видата у 300 прикладнїкох.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)