Найвекше интересованє за нємецку компанию

КУЛА – Саям обезпечованя роботи, котри орґанизує кулске оддзелєнє Националней служби за обезпечованє роботи (НСЗ) филияли у Зомборе, отримани вчера у Кули.

У сали Мадярского културного центру „Непкер”, од 11 до 13 годзин, коло 30 роботодавателє представели свойо понуканя. Глєдани рижни образовни профили, а найвецей шиваче, скравци, вожаче, роботнïки у погосцительстве, роботнїки у продукциї, маґационере, майстрове, роботнїки на лоґистики, роботнїки у месней индустриї, як и електро и машински инженєре.

Медзи нєзанятима, найвекше интересованє виволала нємецка компания „Witzenmann” хтора ше занïма зоз продукованьом флексибилних часцох за автомобилску индустрию, а хтора у першим року планує запошлïц коло 100 роботнïкох. Зоз Керестура роботу понукали фирми꞉ ,,Юарбис” и ,,Comfort style”.

