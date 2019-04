Отримани ,,Бамби-фест”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, у Велькей сали Дому култури, отримани 24. по шоре ,,Бамби – фест”.

Наймладши дзеци, яшельково, участвовали на вистави, дзе зоз своїма медицинскима шестрами и виховательками, правели заєднїцки роботи, а кус старши дзеци представели свойо точки на бини. На веселей и симпатичней програми, зоз креативнима костимами и богату сценоґрафию, дзеци вєдно зоз своїма виховательками пририхтали танєчни, сценски и музични точки, як и рецитациї, драматизациї и шпиванки з рухом.

Дзепоєдни з нїх наступели и як члени Музичней секциї и школи анґлийского язика „Анґлия” и „Блу мун”, хтори под руководительством Тат’ани Фейди, Теодори Вранєш и Єлени Тошич.

Програму збогацели и ґлумци аматере Яна Варґа и Патрик Варґа. Музични сотруднїк програми бул Сашо Палєнкаш, а Дом култури обезпечел салу, хтора була, як и каждого року преполна, зоз одушевену публику.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)