Упечени паски за вашар

КОЦУР – У просторийох коцурского Каритасу, з нагоди велького християнского швета Велькей ноци вчера, 4. априла, волонтерки котри поряднє ходза до Каритасу орґанизовали друженє през котре вєдно пекли и украшовали паски котри виложа на вашаре.

Роботню зорґанизовала шестра Михаила Воротняк и на тот завод вредни жени паски пекли у двох ґрупох, рано и пополадню, и напекли вецей як 60 паски.

Даскельо жени, на нєдзелю 7. априла, пойду на Вельконоцни вашар до Руского Керестура, дзе буду предавац тоти паски по символичних ценох.

