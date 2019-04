Успих Йована Живковича на интернационалним Филмским фестивалу

БАНҐКОК – Йован Живкович зоз Руского Керестура и його колеґиня Ана Ирґа з Беоґраду, освоєли треце место на Тайландским интернационалним филмским дестинацийним фестивалу краткого филма (Thailand international film destination festival 2019), котри од 25. марца по 3. април орґанизовал Тайландски филмски центер под меном „Жий еко, жий тайландски” (Living eco, living thainess).

У конкуренциї 20 интернационалних екипох завжали треце место, достали погар и пенєжну награду. Перше место освоєла екипа зоз Пакистану, друге место екипа зоз Ирскей, а додзелєна и єдна награда за активносц на социялних мрежох котру освоєла екипа з Бразилу.

Йован Живкович студент Академиї уметносцох ґлумецкого департману, напрям знїманє и дизайн звука, и його колеґиня Ана Ирґа студенткиня истого факултету на напряму анимация и визуални ефекти Универзитету у Новим Садзе, самостойно оформели свой тим з котрим наступели. На конкурс ше приявели 420 интернационални тими, а були вибрани лєм 20.

