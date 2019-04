КОЦУР – Будовательне подприємство „Меґа инженєринґ” зоз Вербасу, з финансийну потримовку Општини Вербас, опрез пошти у Коцуре почало бетоновац нову дражку.

Каждого року у єдним валалє Општина финансує бетонованє 100 квадратних метерох поверхносци. Того року, Општина Вербас у можлївосци финансовац 60 квадратни метери, та на тот завод будзе вибетонована дражка опрез пошти, прето же є у найподлєйшим стану.

