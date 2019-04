На нєдзелю будзе Каритасов вашар

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 7. априла, у Руским Керестуре, будзе отримани традицийни Вельконоцни вашар у виронаучней сали од 8 до 13 годзин.

Двацецеро викладаче зоз Керестура, Коцура и з Вербасу на вашаре буду предавац прикраски за вельконоцни швета, годно купиц колачи, пасочки котри упекли волонтерки з коцурского „Каритасу” и рижнородни ручни роботи. Кед ше дахто ище жада приявиц за предаванє артиклох, може ше явиц волонтерки Ясмини Надьовей.

Вашар будзе и гуманитарного характеру, та кажди нащивитель годзен зохабиц добредзечни прилог за тих цо у потреби, же би и вони шветочно означели швето Воскресеня.

