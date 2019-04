РУСКИ КЕРЕСТУР – Преподаванє о значносци преглашеня Епархиї отрима о. др Яков Кулич нєшка на 20 годзин у сали парохийного Каритасу.

На преподаваню о. Яков Кулич потолкує цо то значи Епархия, яке за вирних ма значенє. До теми присутних уведзе през историйну призму, поучи и укаже на тот нови момент у живоце вирних.

На преподаванє можу присц шицки заинтересовани, же би ше и на таки способ духовно обновели у периодзе Вельконоцного поста.

