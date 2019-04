Медзиокружне змаганє з руского язика нєшка у Коцуре

КОЦУР – Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури будзе отримане нєшка у коцурскей Основней школи (ОШ) „Братство єдинство” за школярох основних школох у хторих порядна настава по руски, як и за школярох зоз школох дзе ше руски язик виучує як виборни предмет з елементами националней култури.

На змаганє приявени 52-йо школяре зоз 15 основних школох зоз 11 руских местох – 31 школяр зоз порядней настави зоз Руского Керестура (12), Коцура (12) и Дюрдьова (7) и 21 школяр зоз виборней настави зоз Нового Саду (5), Сримскей Каменїци (1), Кули (5), Бачкей Тополї (4), Вербасу (3), Савиного Села (1), Ґосподїнцох (1) и Шиду (1).

Отверанє Медзиокружного змаганя плановане од 9,30 до 9,50 годзин, ришованє тестох од 10 до 11,30, а преглашенє побиднїкох од 14,30 до 15 годзин.

Змаганє орґанизую Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШ „Братство єдинство”.

