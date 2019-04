Информациї о приявйованє роботнїкох и субвенцийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє паприґарох „Капсикум анум” 4. априла орґанизовало сход на тему приявйованє сезонских роботнїкох и актуалних субвенцийох у польопривреди. Сход бул наменєни членом Здруженя и другим заинтересованим, а бул крашнє нащивени, и углавним були присутни паприґаре.

Понеже ше приблїжую сезонски роботи у паприґи, тє. єй пресадзованє, паприґаре по законскей Уредби буду мушиц приявйовац сезонских роботнїкох, а на сходу винєшени информациї о трох способох як то мож окончиц.

Приявиц роботнїкох до порцийней управи може сам продукователь прейґ интернету, потим тоту роботу може звериц аґенциї, або же би му дахто треци покончел. Здруженє, понеже керестурски аґенциї нє сцели, нашло вербаску аґенцию „Верба” хтора пристала тото робиц.

Представителька тей аґенциї представела свойо анґажованє хторе будзе наплацовац – на дзешец роботнїкох як полну осемгодзинову дньовнїцу. Цо значи же за єдного роботнїка попри наднїци котру достава, потребне ище видвоїц 303 динари як порцийне надополнєнє, и ище 160 динари у случаю хаснованя услугох аґенциї.

Як поведзене, наднїца тераз на початку роботней сезони виноши 200 динари на годзину, а чи будзе будзе векша завиши од самих ґаздох. Зоз пороснуцом цени наднїци, такой будзе звекшана и цена услуги аґенциї.

На сходу було бешеди и о актуалних державних субвенцийох, о чим продуковательох поинформовал Владимир Варґа. Од покраїнских субвенцийох як визначел, тераз мож конкуровац єдино за млади ґаздовства власнїкох од 18 по 25 роки, алє лєм у сфери преробку.

Субвенциї на републичним уровню маю буц розписани штредком рока, а по Варґових словох буду ше одношиц и на примарну польопривредну продукцию тє. за машини, а тиж и за преробок, а конкуровац годни и младши и старши продукователє.

