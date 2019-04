ШИД – У Културно-образовним центре у Шидзе, хтори и орґанизатор, отримана Општинска смотра музично-фолклорней творчосци.

На смотри наступели пейц КУД-а у катеґориї младшого возросту и три у старшим возросту.

Руснацох представяло КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу з танцом „Козачок“, хореоґраф Владимир Иван, музичне провадзенє на гармоники Владимир Сивч, обидвоме з Нового Саду, а уметнїцки руководителє були Кристина Шолтис и Милан Гнатко зоз Бикичу.

Найлєпши танєчнїки буду представяц општину Шид на Зонскей смотри хтора будзе отримана 12. мая у Сримскей Митровици.

