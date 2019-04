Ютре Шветови дзень здравя, слухац препоруки лїкарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шветови дзень здравя означує ше 7. априла, та лїкаре здогадую на важносц порядного контролованя здравя и превентивного приступу, алє и здравого способу костираня и живота.

З тей нагоди руководителька амбуланти др Златана Надь, специялиста общей медицини, гварела за Рутенпрес же у Керестуре найчастейши хороти нєшка при младшей популациї то алерґийски хороти, охореня орґанох за диханє и часто проблеми зоз похребцину и зоз болями котри вязани за тоту часц цела. Старши людзе, найчастейше хори од кардио-васкуларних хоротох, високого прициску, цукровей хороти, а нажаль, и при старших и при младших, єст и малиґни охореня.

– Чловек треба же би чувал здравє, а ми на тото нє звикнути. До дохтора ходзиме аж кед позно, кед ше похориме. Мушиме кельо можеме сами себе помагац. Треба на шицко обрациц увагу, окреме на способ на хтори жиєме, треба керовац стрес, а орґанизем муши мац досц одпочивку, односно сна – препоручує др Надь.

Попри тим, вона препоручує правилне костиранє, зоз шицкого по дакус, и добре би було єсц вше у исти час. Квалитет поживи требал би буц цо квалитетнєйши, бо ше пирска и желєняву, и овоц, а значни и квалитет воздуху и води за пице.

Найважнєйша препорука др Златани Надь за Шветови дзень здравя же би ше очувало имунитет, а то ше уда кед ше пременї способ живота – кед ше правилно костира, кед ше найдзе часу за каждодньови одпочивок, кед ше досц шпи и керує стрес.

