Вишло веб-виданє другого числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Друге тогорочне число часописа за литературу, културу и уметносц „Шветлосц” спатрело шветлосц дня и поставене є на сайту Установи.

З нагоди 100-рочнїци од снованя Руского народного просвитного дружтва, часопис почина обявйовац серию наукових роботох, з цильом спатраня значеня и улоги тей нашей орґанизациї у розвою култури и очуваню националного идентитета Руснацох Войводини/Сербиї. Як перши прилог, обявена робота др Янка Рамача „Пририхтованя за снованє Руского народного просвитного дружтва”.

Друга наукова робота у тим чишлє з обласци язика, автор єй др Юлиян Рамач, а ма наслов „Дїєприкметнїки презента у руским литературним язику (двацети-трицети роки ХХ вику)”.

Треца наукова робота у тим чишлє з обласци науки о литератури, автор єй мср Мирослав Кевежди, а ма наслов „Критика романа Панонска потвора Миколи Шанти”.

На бокох чечуцей уметнїцкей литератури обявена поезия Владимира Кочиша и проза Янка Павловича, док у рубрики „Зоз шветовей литератури” вишло штерацец друге предлуженє першого интеґралного прекладу Старого завита на руски язик, котри зоз старогреческого преложел др Янко Рамач.

Шлїдзи рубрика „Статї и есеї”, у котрей обявена статя Ирини Гарди-Ковачевич „Дванацме пошвецени” и о. Михаила Холошняя – Матїйового „Улога дюрдьовских Руснацох и пароха Дюри Биндаса пред Вельку скупштину присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї 1918. року”

„Драмски додаток” виполнює комедия „Гунцут дзивки” Наталиї Уваровей, котру з українского преложел Владимир Надь Ачим.

Як остатнї прилог у тим чишлє обявене „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво з часописом „Шветлосц” през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци филолоґийних, линґвистичних и дружтвених наукох. У „Упутству” ше, медзи иншим, гвари же роботи маю буц пририхтани у складзе зоз медзинароднима стандардами, а публикую ше на шицких славянских и на главних шветових язикох. Термин за придаванє рукописох 30. юний чечуцого року.

Число илустроване з малюнками Влади Нарадия.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)