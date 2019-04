Радио рускей заєднїци

Пред конєц мандату прешлого зволаня Националного совиту Руснацох активно порушана приповедка коло снованя, або лєпше поведзено, оживйованя радия хтори би емитовал цалодньову програму на руским язику. У януару прешлого року написал сом кратку студию виводлївосци, дзе сом у найкратших смужкох пробовал пояшнїц як би то, по моїм видзеню, требало випатрац и цо шицко потребне же би ше то и витворело. Идея була порушованє радия хтори би робел як медий цивилного секторa за початок, а потим же би прейґ даєдних конкурсох и прейґ проєктох пробовал прешириц свою дїялносц, та можебуц и прероснуц до комерциялного. У тей идеї зме ше барз вельо операли на можлївосц хаснованя финансийних сре­­дствох зоз буджетного фонду за национални меншини. Нажаль, того року нє иснує нагода же ше зоз буджетного фонду финансовало медиї, и то досц очежує плани реализациї того проєкту.

Най такой на початку пояшнїм, тото цо дакеди бул „Радио Руски Керестур” вецей нє можлїве врациц, окрем кед ше зяви особа хтора ма дзеку уложиц коло милион динари без було якей ґаранциї же ше єй тот пенєж вообще и враци. Прето ше прешло на другу идею, а то формованє радия хтори би, за початок, емитовал програму лєм прейґ интернету и то сом себе зарисовал як приоритет мандату на чолє Одбору за информованє, вшелїяк зоз потримовку членох того Одбору, членох Националного совиту, а тиж и цалей заєднїци.

Тото цо гамує швидше витворйованє тей идеї то нажаль уж на тельо вилїзане виреченє „нєт пенєжи”. И то факт. Початни капитал вообще нє иснує, медзитим, тото цо пред даскельома роками було нєможлїве, тераз є уж цалком нормалне, а то же велька векшина шветовей популациї практично „жиє” на интернету. И ту треба глєдац нагоду зменшованя трошкох, хторих гоч як єст и будзе.

Иснованє радио станїци котра би емитовала програму виключно лєм на руским язику прейґ интернету ма вецей позитивни аспекти, нє лєм на локалну заєднїцу алє и на шицких хтори уж нє жию у нашей держави, а таких, нажаль, єст вше вецей.

Зоз нєшкайшу технолоґию и „мудрима” телефонами, кажде би так мал можлївосц гоч кеди и гоч дзе на швеце слухац руску бешеду, руску писню и благочасово буц поинформовани о случованьох у першим шоре у заєднїци, потим у держави, а на концу и у швеце.

Шицко тото оправдує причина же уж раз таки радио исновал у Руским Керестуре и накадзи престал робиц, у заєднїци могло чуц же барз хиби, окреме старшей популациї котра була информована о шицким благочасово и директно.

Основни трошки хтори би єдна така радио станїца мала, попри купованя опреми, були би закупйованє интернет домену/адреси на хторей би ше радио находзел, закуп стриминґ платформи прейґ хторей би ше пущало сиґнал и тото найважнєйше, а то даваня спрам держави, то єст мешачне плаценє спрам СОКОЙ-у и РЕМ-у. Шицко тото у наиходзацим периодзе треба положиц на папер и поздавац же кельо то точно на мешац а вец и рочнє треба видвоїц за таки проєкт. Одбор за информованє у прешлим мандату розполагал зоз коло 400 тисячи динарами, од хторих ше помагало шицким редакцийом и медийним проєктом на руским язику. Нє було би у шоре кед би ше тото помаганє нє предлужело, алє думам же єст места же би ше голєм половка буджету, а ище нє знаме анї яки будзе, опредзелєла за початок роботи того радия.

Понеже и сам робим як новинар и радио водитель, можем повесц же, по моїм думаню, таки радио би мал вельку предносц над шицкима медиями котри у своєй програми маю змисти на нашим, руским язику. Насампредз прето же би ушорйовацка политика була фокусована на рускей заєднїци, а источашнє би ше информациї и о шицким другим могло благочасово преношиц на мацеринским язику, ту конкретно думам на програму котра би ишла наживо.

Вшелїяк таки єден „радио заєднїци” би ше барз операл праве на тоту заєднїцу, цо нєшка у швеце цалком звичайне. Даєдни станїци правя змисти хтори людзом интересантни и завиша директно од своїх слухачох хтори тижньово, або мешачно уплацую одредзену суму же би и далєй могли слухац тоту станїцу. Кед би наша заєднїца потримала таки проєкт, можлївосци програмох за шицки возрости огромни, од емисийох за наймладших, розваги за шицких, духовни, политични и каждодньово теми, та и повязованє зоз Руснацами зоз цалого швета.

Драга по тото цо би требал буц „Рутен радио” длугока и нє лєгка. Алє я особнє порихтани направиц перши крочай прето же видзим циль, а то модерни медий на хасен шицких Руснацох. На концу, кед же сцеме вообще конкуровац на даєден конкурс и глєдац средства, сама дзека нє достаточна, мушиме мац цошка конкретне.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)