ВЕРБАС – Нєшка, без води од 7 по 18 годзин буду жителє Вербасу, преноши сайт Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини.

Як сообщене з ЯКП „Комуналєц”, води нє будзе прето же ше предлужує заменьованє вентилох у водоводних шахтох.

Предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац гварел же вентили и арматури нє меняни уж 50 роки.

– Локална самоуправа з потримовку Секретарияту за польопривреду АП Войводини обезпечела средства за злєпшенє водоподмирйованя у самим городу. Населєни места у вербаскей општини у наиходзацим периоду тиж буду мац лєпше водоподмирйованє и воду за пице дзекуюци порограми Нємецкей розвойней банки и Влади Сербиї, а до роботох будзе уложене 4,1 милиони евра, визначел Ґлушац.

