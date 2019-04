После Керестура, преподаванє будзе у Старим Вербаше, Шидзе и Дюрдьове

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штварте преподаванє о значносци преглашеня нашого Еґзархату до Епархиї отримал о. Яков Кулич, у преполней Каритасовей сали всоботу, 6. априла.

Паноцец Кулич задовольни зоз одволаньом присутних, їх заинтересованосцу и провадзеньом преподаваня. Попри тим, обачиц же вирни начитани, школовани, информовани, та самим тим преподавач ше ма добре пририхтац, гварел о. Кулич.

Найчастейше поставяне питанє после преподаваньох то прецо Руснаци хасную два календари.

Преподаванє, после Коцура, Нового Саду, Кули и Керестура, будзе отримане у Старим Вербаше, Шиду и Дюрдове.

