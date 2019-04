У Коцуре отримане Медзиокружне змаганє зоз руского язика

КОЦУР – Основна школа (ОШ) „Братство єдинство” у Коцуре всоботу, 6. априла, була домашня 10. Медзиокружному змаганю з руского язика и язичней култури за школярох од пиятей по осму класу.

На змаганю участвовали 48-еро школяре зоз 11 наших местох, зоз порядней настави змагали ше 30-еро зоз трох наших школох – зоз Коцура, Руского Керестура и Дюрдьова. Зоз школох дзе ше руски язик учи як виборни предмет участвовали 18-еро школяре зоз осем наших местох – Нового Саду, Ґосподїнцох, Сримскей Каменїци, Вербасу, Кули, Савиного Села, Бачкей Тополї и Шиду.

Змагательох и госцох привитала Ирина Папуґа зоз Дружтва за руски язик, литературу и културу, директорка ОШ „Братство єдинство” Славица Байор, як и Мелания Римар, предсидателька Одбору за образованє Националного совиту Руснацох.

На Републичне змаганє ше пласовали школяре котри освоєли перши три места, односно 35-ецеро школяре, 18-еро зоз порядней и 17-еро зоз виборней настави котре будзе отримане 25. мая у Коцуре.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)