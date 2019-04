Обявени план путованя на паломнїцтво до України

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох обявени план путованя на паломнїцтво до Києва хторе орґанизує Парохия св. оца Миколая з Руского Керестура у чаше од 25. априла вноци по 4-5.

На штварток, 25. априла, руша ше з Нового Саду, прейґ Вербасу, Коцура, Руского Керестура и Суботици, же би ше у ранших годзинох сцигло до Ужгороду. После змесцованя планована нащива церкви Покрова Пресвятей Богородици – Ротонди, и одход до церкви св. Йосафата и шицких святих на обряд хованя Исуса Христа.

На соботу, 27. априла, ше руша до Києва, а после ноцнїка и фриштику шлїдзи тродньова екскурзия по городу, дзе плановане нащивиц числени познати туристични и сакрални обєкти.

Зоз Києва ше, 1. мая, руша до Унива, алє ше зайдзе нащивиц два замки, а вечера и ноцнїк прредвидзени у манастире монахох студитох.

Ютредзень орґанизована екскурзия „Златна подкова”, же би ше потим предлужело путованє до Львова у хторим ше препровадзи цали дзень, а потим ше, на соботу 4. мая, руша дому.

Места у автобусу єст за 50 особи и уж векшином пополнєти, найвецей з паломнїками зоз Керестура, Нового Саду, Коцура, а єст и зоз Сримскей Митровици. Приявиц ше ище вше можу вирни зоз шицких наших парохийох, на керестурску парохию на тел. 025/703-836, або Иванови Гардийови на тел. 063/889-64-67.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)