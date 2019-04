Рижни поволаня – исти живот

РУСКИ КЕРЕСТУР – Коло 70 Богу пошвецени особи у рамикох Конференциї монашества Републики Сербиї ше у манастире шестрох СНДМ 6. априла стретли на духовней обнови.

Тема стретнуца була „Рижни поволаня – исти животˮ, а преподаванє на тему „Живот у Пресвятей Тройциˮ отримал керестурски парох о. Михайло Малацко. Стретнуцу присуствовал и кир Георгий Джуджар, представнїки нунциятури зоз Беоґраду и Богу пошвецени особи коло 20 рижних монашеских и трецих чинох, як и волонтере котри помагали коло орґанизациї.

После роботи по ґрупох на котрих розпатрали актуални питаня, предводзени зоз шестрами СНМД котри ношели образ блаженей Йосафати Гордашевскей, шицки присуствовали Служби Божей котру служел кир Георгий, а сослужели 15 священїкове рижних конґреґацийох.

То друге стретнуце новоосновней Конференциї Богу пошвецених особох Сербиї, на инициятву беоґрадского надвладики монс. Станислава Хочевара одвичательного за монашески чини.

Законченє стретнуца було у Водици дзе ше после уводного слова, розпатраня, клєчаня пред Св. Тайнами присутни розишли до своїх заєднїцох.

