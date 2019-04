Внєдзелю бул Вельконоцни вашар

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї парохийного Каритасу, вчера отримани успишни Вельконоцни вашар. Було двацецштирох викладачох, одлична нащивеносц и предаванє, а назберане и 3500 динари добродзечного прилогу.

На вашаре мож було купиц рижни ориґинални ручно виробени вельконоцни прикраски, насампредз писанки, паски, колачи, природни яблукови есенц хтори сами справели и предавали млади каритасово волонтере и подобне.

Викладаче, окрем з Керестура, традицийно були и з Коцура, Кули, Вербасу а першираз и зоз Пиньвиц. Добродзечни прилог наменєни людзом у потреби будзе похасновани за наиходзаце швето Пасху хтори ше доложи ґу пасхалному єдзеню котре ше будзе даровац фамелийом у потреби. У тей акциї участвую парохиянє хтори пасхалне єдзенє можу принєсц до Каритасу на Вельку соботу од 13-14 годзин.

