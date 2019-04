Умар Йоаким Надь (1961-2019)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У своїм 58. року живота, вчера 7. априла, упокоєл ше Йоаким Надь, вельо роки активни у политичним и дружтвеним живоце валала и општини и длугорочни секретар Месней заєднїци Руски Керестур.

Надь народзени 16. априла 1961. року у Руским Керестуре дзе закончел основну школу. Школованє предлужел у Суботици дзе закончел штредню и висшу школу у будовательним фаху и достал диплому будовательного инженєра нїзковибудови.

Як омладинєц велї роки бул активни у младежскей орґанизациї свойого валалу, а єден мандат и предсидатель Младежскей орґанизациї општини Кула. Єден кратши час мал приватну будовательну фирму, а 2000. року ше уключел до демократским пременкох як активни член Демократскей странки спред хторей єден мандат, од 2000. по 2004. рок, бул керестурски одборнїк у СО Кула. За секретара керестурскей Месней заєднїци бул вибрани 1. септембра 2005. року и тоту длужносц окончовал два и пол штиророчни мандати. На тей длужносци заслужни є за велї капитални инвестициї у валалє – початок вибудови Спортскей гали, реконструкцию водоводней мрежи, початок ґазификациї, запровдзенє пилот-построєня за воду, у його мандатох заменєне и осучашнєне улїчне ошвиценє, почало орґанизоване виношенє шмеца на камиону, купени баґерчок, почало ушоренє мосцикох и цалей атмосферскей канализациї, з асфалтом прецагнути комплетни найкритичнєйши улїчки, як и драга до хотара спрам Червинки, и ище вельо того. Зоз снованьом ЯКП „Руском” 2013. року Надь прешол за руководителя продукцийно-услужного сектору дзе водзел велї роботи. Од початку того року як фаховец, постал член Општинскей ради Општини Кула, дзе окреме бул задлужени на роботох коло будуцей фабрики води у Керестуре. Надь бул оженєти зоз педиятром др Весну Еделински зоз хтору маю двойо дзеци. Попри тим же бул добри и пожертвовни оцец, тиж скромни и вредни на своїх професийних обовязкох, окреме одвичательни, як руководитель тактични и благи и добри колеґа, алє и барз добри майстор за древо.

Йоаким Надь будзе поховани на керестурским теметове нєшка на 14 годзин.

Вичная памят!

