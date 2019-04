На Републичним Кристини Афич II-4 место

БЕОҐРАД – На Републичним змаганю у дисциплини соло шпиванє, хторе тирвало од 5. по 7. aприл у Беоґрадзе, школярка першей класи Штреднєй музичней школи „Петар Коньович” у Зомборе, Кристина Афич з Руского Керестура, освоєла II-4 место у своєй катеґориї.

Кристина освоєла 92,67 боди од сто можлївих, за змаганє ю пририхтала професорка Силвиа Минеа, а на клавире ю провадзела корепетиторка Ружица Павлович. Кристина наступела з трома композициями – А. Хасеа, Ґ.Б. Векерлина и М. Радовича.

