ДЮРДЬОВ – Пондзелок, 8. априла, у церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, почали роботи на реконструкциї ґарадичих котри водза на ковруш.

То источашнє и закончуюца часц роботох. Конєц роботох ше планує за пияток, а роботна акция пораєня церкви планована за соботу, 13. април, на котру поволани шицки заинтересовани.

