РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 8. кола Трецей рукометней лиґи ,,Сивер”, всоботу 6. априла, рукометаше керестурского Рукометного клубу „Русин” победзели госцуюцу екипу зоз Кляїчева, з резултатом 31꞉26 (15꞉11). Ґоли за Русин дали Тома 6, Гербут 5, Югик 8, Салак 7, Микита 1 и Мудри 4.

После одбавених осем колох, Русин ше находзи на 1. месце на таблїчки зоз 14 бодами, а шлїдуюце змаганє Русин одбави на соботу, 13. априла зоз Рукометним клубом ,,Сивац 69” зоз Сивцу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)