Будинскова кандидатка за репрезентацию Войводини

КАТЬ – Найперспективнєйши млади рукометашки, народзени 2006. року и младши (Ж12), позберали ше 7. априла у Катю на першим тренинґу. Од 28 рукометашкох була присутна и керестурска рукометашка, Кяра Будински, хтора бави за младшу екипу ЖРК „Деронє”.

Рукометашки вибрала селекторка репрезентациї Войводини Катарина Радович, а спомедзи нїх буду вибрани найлєпши 20 котри буду представяц реґион „Сивер”, на змаганю реґионох Сербиї у юнию.

Кяра Будински школярка седмей класи ОШ „Петро Кузмяк”, бави за екипу Деронє на месце правого бека, и капитен є тей екипи хтору тренира Славко Надь з Керестура.

