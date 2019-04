Керестурски ґимназиялки участвую у змаганю ,,Твой лайк за наш плес”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школярки керестурскей Ґимназиї ,,Петро Кузмяк”, Николина Шарич , Йована Ноґавица, Марина Роман, Антония Монар и Кристина Гайдук вєдно зоз свою професорку математики Наталию Будински, обдумали хореоґрафию зоз хтору участвую на змаганю ,,Твой лайк за наш плес”.

Змаганє ше отримує у рамику Союзу за школски спорт Сербиї, а циль того проєкту розвиц креативносц през рухи и танєц, як и порушац школярох основних и штреднїх школох же би були физично активни, та гоч и нє маю прихильносц ґу спортским бависком.

Гласанє за найинтересантнєйшу хореоґрафию оможлївене по 19. април, на сайту Школского спорту Сербиї, а керестурски ґимназиялки зазначени под числом 6.

