ШИД – У 13. колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, Сримец у Беркасове победзел Гранїчар з Ямени зоз 3:1, а Єднота у Шидзе победзела ОФК „Бачинци” зоз 4:0.

На таблїчки Сримец перши зоз 34 бодами, Єднота друга и ма 31, а ОФК „Бачинци” дзевяти зоз 13 бодами.

У 14. колє, на нєдзелю, Напредак з Вашици дочекує Сримец, ОФК „Бачинци” дома буду бавиц процив Ердевика 2017, а у Ґибарцу Синдєлич дочекує Єдноту.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)