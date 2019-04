Рочна скупштина ШК „Омладинєц”

КОЦУР – Шаховски клуб (ШК) „Омладинєц”, внєдзелю 7. априла, у клубских просторийох отримал Рочну и виберанкову скупштину. По законченю Скупштини бул отримани и турнир у шаху.

На дньовим шоре було пейц точки. Предсидатель Клуба Янко Бесерминї пречитал Финансийни звит и Звит о роботи Клуба у 2018. року, а потим представени и план роботи за 2019. рок. Як поведзене, того року ше пробує порушац дзецинску шаховску секцию у Основней школи „Братство єдинство”, як и возпоставиц приятельски одношеня зоз шаховским клубом зоз Крупню, дзе у плану по законченю полусезони пойсц одбавиц приятельске змаганє.

Окрем того, на Рочней скупштини предложене же би ше Клуб змоцнєл и пробовал нападнуц перше место шлїдуюцей сезони.

Понеже старому руководству вишол мандат, тота Рочна скупштина була и виберанкова. Нове руководство идентичне, та предсидатель и надалєй Янко Бесерминї, подпредсидатель Милован Паунович, секретар Дюра Фейса, касир Миряна Шолая и капитен Споменко Павичевич.

Управни одбор творя члени руководства – Онуфри Макаї, Микола Тамаш, Силвестер Надьфеї и Миле Радакович, а до Надпатраюцого одбора вибрани Миле Дражич и Здравко Штрбац.

По законченю Рочней скупштини отримани турнир у котрим участвовали 10-еро шахисти зоз Коцура и околїска.

Перше место освоєл Янко Бесерминї зоз 8 поенами, а друге и треце место подзелєли Споменко Павичевич и Ґоран Попович котри освоєли 7,5 поени.

